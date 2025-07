Cia brasileira traz materialidade radical do teatro em diálogo com a pornografia para Avignon

Na versão original brasileira, o espetáculo incluía um entreato musical em que o público circulava, bebia e assistia a outras cenas. No entanto, essa parte foi retirada para a apresentação em Avignon.

Ainda assim, a dimensão musical permanece como um elemento essencial da obra. "Ela traz uma dimensão paródica, que é muito cara ao Bataille ? uma alegria quase ingênua, mesmo no contato com a dor e com a morte. As músicas brincam com o interdito de forma quase infantil. Tenho dois filhos que adoram falar 'cocô', 'xixi'... e isso também está na peça, como uma forma de trazer à boca o que é proibido."

"Horrível e sublime"

A encenação inclui práticas extremas como fisting e suspensão corporal, e navega entre o sublime e o grotesco. "Bataille trabalha essas tensões extremas entre o corpo que apodrece, que goza, e o desconhecido, o cósmico, o belo. Ele é capaz de falar do horror e do sublime ao mesmo tempo. E você não sabe mais se está sentindo repulsa ou fascínio", diz a diretora. "Isso tem muito a ver com o desejo, onde atração e repulsa são ambíguas."

Para Janaína, o teatro é um território híbrido, que carrega em sua origem práticas rituais. "Como trazer para o teatro de hoje uma materialidade radical? Como se, no passado, sacrificássemos um animal ou um corpo humano para oferecer ao sol ? como numa arena. Essa imagem me fascina. E ela se conecta com o trabalho dos performers, que fazem uma cena de suspensão corporal e lidam, todos os dias, com uma pele que será perfurada, costurada depois."