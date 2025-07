Festival de fotografia de Arles presta homenagem a Sebastião Salgado

A outra mostra do IMS em Arles é "Claudia Andujar: no lugar do outro", na Maison des Peintres, com as primeiras e menos conhecidas imagens da fotógrafa suíça-brasileira, realizadas antes de Andujar abraçar a causa Yanomani, no início dos anos 1970. A mostra explora como ela formou seu olhar fotográfico desde que emigrou para o Brasil, incluindo suas primeiras séries sobre famílias brasileiras, seu trabalho para a Revista Realidade, e sua abordagem experimental, humanista e fotojornalística.

Outro destaque brasileiro é a exposição "Retratistas do Morro: João Mendes e Afonso Pimenta, Reflexos da Comunidade da Serra, Belo Horizonte (1970-1990)". O projeto, coordenado por Guilherme Cunha, traz o trabalho de dois fotógrafos que trabalham nos arredores de Belo Horizonte (MG). Presentes em Arles, Mendes e Pimenta encantam os visitantes, contando causos e comentando as fotos, como a de uma noiva no meio de uma favela que acabou virando capa da revista Zoom.

O festival também destaca a fotografia modernista brasileira (1939-1964), na seção "Géométrie Variable" (geometria variável), sob o título "Construção, Desconstrução, Reconstrução". Com curadoria de Héloise Costa e Marcela Marer, a exposição foi inspirada na poesia concreta e se organiza em torno de três conceitos curatoriais: "construção" (da modernidade e de um futuro promissor), "desconstrução" (revelando os bastidores do progresso e a exclusão dos que o construíram) e "reconstrução" (do mundo através da experimentação).

Marcela Marer destaca a inclusão de mulheres fotógrafas, como Dulce Carneiro, Gertrudes Altschul e Alice Brill, apesar das restrições sociais da época que ainda limitavam a incursão feminina no cenário artístico. Héloise Costa detalha a história do Foto Cine Clube Bandeirante, fundado em 1939 por fotógrafos amadores que, ao acompanhar o crescimento de São Paulo, evoluíram do pictorialismo para uma fotografia moderna e experimental, dando origem à Escola Paulista de Fotografia a partir de 1945, com nomes como Geraldo de Barros e Thomas Farkas.

Encantamento e mistérios

Ian Cheibub, 26 anos, ocupa o subsolo da Fundação Manuel Rivera Ortiz, para apresentar "Alumbre na Macaia", com curadoria de Gláucia Nogueira. O nome do projeto, explica o artista, vem de "alumbrar", de encantar e iluminar, e "macaia", que pode ser um lugar de ervas sagradas ou qualquer mata onde o caboclo mora, uma "não-divisão" entre terra e céu. Ian explica que sua motivação surge de um "descontentamento" com a representação "exótica" frequentemente feita da imagem, especialmente a relacionada à "macumba", que é muito mais complexa do que as camadas superficiais mostram.