França homenageia o Brasil no 14 de Julho com espetáculo inédito de drones na Torre Eiffel

O Grupo F, empresa responsável pela direção artística, promete uma experiência inédita: drones com LEDs tridimensionais, efeitos 360° e pirotecnia sincronizada vão envolver a Torre em um espetáculo imersivo, visível tanto do Campo de Marte quanto do Trocadéro.

O show será dividido em quatro grandes sequências e 11 quadros temáticos, com destaques para o rio Sena, os 10 anos do acordo climático de Paris, o Brasil - com foco na Amazônia e particularmente em Belém, sede da COP30 em novembro - e uma homenagem aos "New Romantics".

Quem são os "New Romantics" no espetáculo?

Inspirada no movimento cultural britânico dos anos 1980, a sequência "New Romantics" foi reinterpretada para a festa francesa como um símbolo de amor, amizade e solidariedade. Ela encerra o espetáculo com uma atmosfera poética e inclusiva, celebrando os laços humanos em tempos de desafios globais. A trilha sonora será variada e multigeracional, refletindo os valores universais que unem culturas e povos ? uma mensagem poderosa em meio à grandiosidade visual dos drones e fogos. O sopranista brasileiro Bruno de Sá está entre os artistas convidados.

O evento será transmitido ao vivo pela emissora France 2.

Desfile militar destaca Indonésia e Brasil fica de fora

Mais cedo, durante o dia 14 de julho, acontece o tradicional desfile militar na avenida Champs-Élysées, com a presença do presidente Emmanuel Macron e autoridades civis e militares. Em 2025, o desfile presta homenagem a três grandes temas, entre eles a memória dos soldados franceses que lutaram em guerras passadas, com destaque para iniciativas que mantêm viva essa lembrança, como cerimônias simbólicas e ações de solidariedade. A cooperação internacional, com a presença de tropas estrangeiras e países parceiros, também será lembrada, assim como o papel da juventude francesa, com a participação de jovens envolvidos em programas de serviço cívico e militar.