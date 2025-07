Macron discute combate da travessia ilegal no Canal da Mancha com primeiro-ministro britânico

Já Paris afirmou repetidamente que as oportunidades de trabalhar sem documentos no Reino Unido tornam o país particularmente atraente para migrantes. No último mês, 136 migrantes foram resgatados em 48 horas.

A França, por sua vez, é acusada de não fazer o suficiente contra embarcações de migrantes. Londres, desde 2018, tem financiado mais de € 750 milhões em esforços de segurança nas fronteiras.

Soluções inovadoras

Emmanuel Macron e Keir Starmer concordaram sobre a necessidade de avançar em novas soluções, incluindo uma nova medida dissuasiva para interromper o modelo de negócios dessas redes de contrabando.

As negociações entre Paris e Londres incluem uma 'troca-piloto' de migrantes, que se basearia no "princípio de um por um", ou seja, a França aceitaria de volta um migrante que chegasse ilegalmente ao Reino Unido e vice-versa.

O Presidente francês prometeu resultados tangíveis no combate à imigração. "Na frente de defesa, daremos um novo passo que mudará a escala da nossa cooperação", garantiu Emmanuel Macron.