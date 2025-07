Partido de Marine Le Pen é alvo de buscas em investigação por financiamento ilegal de campanhas

Uma busca foi realizada nesta quarta-feira (9) na sede do partido francês de extrema direita Reunião Nacional (RN), como parte de uma investigação sobre financiamento ilegal das campanhas eleitorais de 2022 e 2024. Após sua líder, Marine Le Pen ter sido declarada inelegível, a legenda se envolve em novo escândalo de corrupção.

As buscas começaram pouco antes das 8 horas da manhã pelo horário local (3h em Brasília) e foram conduzidas na sede do partido em Paris por "cerca de vinte policiais da brigada financeira" e "dois juízes de instrução", segundo informações divulgadas pelo presidente do RN, Jordan Bardella, na rede social X.

Bardella denunciou uma "operação espetacular e sem precedentes", que, para ele, faz "parte de uma nova operação de assédio".