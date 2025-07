Premiê espanhol tenta abafar escândalo de corrupção com pacote de medidas: "jogar a toalha não é a solução"

Além disso, o irmão do premiê, David, e a primeira-dama Begoña Gómez, são alvo de investigações judiciais por tráfico de influência e tratamento preferencial, caracterizando o período mais complicado desde que Sánchez chegou ao poder, em 2018.

"Organização criminosa"

O discurso do chefe de governo foi imediatamente rejeitado por Feijóo, que classificou o PSOE de "organização criminosa". Já Sánchez foi chamado de "político destruído". "Não veio para limpar nada, mas para sujar tudo: seu partido, a política e a nação da qual não é mais um representante digno", acrescentou o líder da oposição.

Para o primeiro-ministro, também era essencial convencer seus aliados no Congresso, que são indispensáveis para permitir que seu governo conclua a legislatura. Yolanda Díaz, líder da coalizão da esquerda radical Sumar, elogiou as declarações de Sánchez. Ela considerou que o discurso do premiê foi "honesto" e elogiou as medidas propostas.

Do lado dos independentistas catalães do partido Junts, o tom foi mais firme. "Vocês estão jogando na prorrogação, e prorrogações não duram uma legislatura inteira", declarou a deputada Miriam Nogueras.

Para o deputado do ERC (esquerda catalã) Gabriel Rufián, Sánchez deve continuar no cargo. "Mas se isso se espalhar (...) vamos obrigá-lo a fazer com que as pessoas escolham (...) o que deve ser o PSOE, o país e o governo", advertiu.