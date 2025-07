Rússia faz maior ataque com drones contra a Ucrânia após Trump prometer envio de armas

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou um ataque que, segundo ele, demonstra a rejeição da Rússia a um cessar-fogo. Ele voltou a pedir "sanções severas" contra Moscou e sua economia, especialmente contra o setor petrolífero, que "alimenta a máquina de guerra há mais de três anos". "Todos aqueles que desejam a paz devem agir", ressaltou Zelensky.

Já o chefe do gabinete da Presidência, Andriy Yermak, destacou que o ataque ocorreu "no mesmo momento em que os Estados Unidos anunciaram publicamente o envio de armas". Na terça-feira (8), o Kremlin expressou seu descontentamento com as promessas do presidente americano, Donald Trump, à Ucrânia. Segundo o governo russo, qualquer apoio desse tipo contribui para "a continuação das hostilidades".

O Ministério da Defesa russo também indicou ter abatido 86 drones ucranianos sobre seu território durante a noite.

Lavrov na Coreia do Norte

O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, viajará neste fim de semana à Coreia do Norte, país que tem oferecido apoio militar à Rússia. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela agência estatal norte-coreana KCNA. O chanceler permanecerá no país entre 11 e 13 de julho, atendendo a um convite oficial de Pyongyang. O motivo da visita não foi divulgado.

A viagem de Lavrov ocorre um mês e meio após a visita do secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Serguei Choïgou, a Pyongyang, por ocasião do primeiro aniversário de um acordo de defesa mútua entre os dois países.