Tribunal Europeu de Direitos Humanos condena Rússia por abusos cometidos na Ucrânia

O tribunal também considera que a Rússia "deve cooperar imediatamente na criação de um mecanismo internacional e independente para garantir, o mais rapidamente possível e com o devido respeito aos melhores interesses das crianças, a identificação de todos menores transferidos da Ucrânia para a Rússia ou para territórios controlados pela Rússia".

No entanto, esta condenação da Rússia é essencialmente simbólica. Desde setembro de 2022 e a sua exclusão, Moscou não deu mais nenhum sinal de atividade perante o TEDH. Embora normalmente continue a ser responsável por violações de direitos fundamentais cometidas antes dessa data, a Rússia já não considera as decisões do tribunal vinculativas.

Moscou "não pretende cumprir" esta decisão, declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na manhã de quarta-feira, durante a sua conferência de imprensa diária. "Consideramos as decisões nulas e sem efeito".

Outros casos

Esta decisão é um passo importante rumo à justiça. "O Tribunal considerou a Rússia responsável pela destruição do voo MH17 e pela morte de seus passageiros, incluindo 196 cidadãos holandeses. Meus pensamentos hoje estão com todos os pais que perderam suas famílias, entes queridos e amigos há mais de dez anos", disse o primeiro-ministro holandês, Dick Schoof, sobre a decisão do TEDH

"Esta é uma decisão histórica, não apenas em relação ao voo MH17, mas também em relação aos crimes cometidos na Ucrânia pelos russos", disse à AFP Piet Ploeg, que perdeu seu irmão, cunhada e sobrinho no desastre e preside a associação de parentes das vítimas "Stichting Vliegramp MH17".