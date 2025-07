Em meio a tarifaço, Trump recebe presidentes de países africanos ricos em terras raras

"Há um grande potencial econômico na África, como em poucos outros lugares, em muitos aspectos", declarou, acrescentando que desejava aumentar o envolvimento dos Estados Unidos no continente.

Desde seu retorno à Casa Branca, o presidente americano tem defendido uma diplomacia baseada em princípios de transações comerciais e colocado a questão dos minerais no centro das negociações com muitos países estrangeiros, como com a Ucrânia e ao mediar um acordo de paz entre Ruanda e a República Democrática do Congo (RDC). Os cinco presidentes africanos recebidos na quarta-feira são para ele, portanto, líderes de nações ricas em minerais, especialmente ouro ou terras raras, componentes críticos para a economia global, essenciais para aparelhos eletrônicos e veículos elétricos.

Elogios a Trump

Durante uma mesa redonda preliminar, muitos líderes elogiaram seus respectivos países e o próprio Trump. O primeiro a falar, Mohamed Ould Ghazouani, enfatizou que era, acima de tudo, um pacifista que luta pela paz, em especial no Oriente Médio. Depois, reiterou que seu país tem muitas oportunidades a oferecer.

"Temos minerais, terras raras, minerais raros. Temos manganês, temos urânio e temos boas razões para acreditar que temos lítio e outros minerais", declarou o presidente mauritano.

O presidente senegalês, Bassirou Diomaye Faye, "quis tranquilizar todos os investidores americanos sobre a estabilidade política" de seu país e seu "ambiente regulatório favorável", antes de destacar seus ricos recursos de petróleo e gás natural. Elogiando as habilidades de golfe do presidente americano, ele também sugeriu que ele investisse na criação de um clube no Senegal.