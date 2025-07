'Azira'i' emociona Avignon com ancestralidade, canto e resistência indígena do Brasil

"Essa ideia nasceu quando nos conhecemos em uma peça. Conversando com Zahy, ela compartilhou a história da mãe dela. Aquilo me tocou profundamente", contou o diretor Duda Rios. "Cinco anos depois, conseguimos o financiamento e criamos o espetáculo."

No palco, Zahy está sozinha, "mas nunca solitária". Segundo ela, a presença da mãe, dos antepassados e de muitos povos reverbera em cada gesto, cada canto. "O palco está repleto de todo um povo, de muitas línguas. Eu não sinto em nenhum momento que estou sozinha", afirma com convicção.

Um dos aspectos mais potentes da montagem é o uso da língua Ze'eng eté, falada por seu povo. Em um país que, como ressalta o diretor Duda Rios, "foi historicamente colonizador, como a França", "o gesto de ensinar e compartilhar uma língua indígena carrega forte carga simbólica e política".

"Trazer uma língua tão desconhecida internacionalmente, ensinar sua fonética e gramática à plateia, é uma inversão de papeis feita com suavidade", observa Rios. "Convido as pessoas a experimentarem a estrutura do Ze'eng eté com afeto, não com imposição", completa a atriz Zahy Tentehar.

Canto ancestral

O canto herdado da mãe de Zahy é o eixo central da construção emocional e dramatúrgica do espetáculo. "Antes mesmo de ensaiar ou entrar no palco, eu tenho o hábito de cantar. Cantar me ajuda a ter ideias, a me concentrar. Para mim, é um lugar sagrado."