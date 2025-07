"Deleite", "máquina quase perfeita": imprensa comenta goleada do PSG sobre Real Madrid

Segundo o Marca, o Real Madrid foi apenas mais uma vítima da "máquina quase perfeita" montada por Luis Enrique. Foram 15 gols nas últimas quatro partidas contra clubes europeus.

Já o diário AS fala em "suicídio coletivo" do Real Madrid e projeta muito trabalho para os jogadores durante as férias. Especialistas do jornal apontam uma desconexão evidente entre Mbappé e o brasileiro Vini Jr. na primeira titularidade de ambos sob o comando do novo técnico, Xabi Alonso.

O catalão Sport afirma que a partida foi uma verdadeira lição de futebol do treinador espanhol, Luis Enrique, e mostrou que ele tinha razão em relação à Mbappé.

O jornal catalão lembrou que Luis Enrique falou ao francês, ainda quando o atacante de 26 anos jogava pelo PSG, que se ele quisesse ser o melhor em campo, deveria contribuir com a equipe em todos os aspectos, incluindo o defensivo. Mas o que se viu, diz Sport, foi Dembélé fazendo pressão e aproveitando erros de defesa do Real Madrid enquanto do lado oposto do campo, Mbappé apenas caminhava.

A final do Mundial de Clubes entre o PSG e o Chelsea será no domingo, em Nova York, às 16h (horário de Brasília).