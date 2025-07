Escândalo dos 'poluentes eternos' na água potável na França alerta sobre regulação do uso de Pfas

"Verificamos efeitos no fígado, aumento das taxas de colesterol - portanto um risco cardiovascular mais elevado -, efeitos na tireoide, com impacto importante no desenvolvimento dos fetos. Eles podem afetar a nossa capacidade de reprodução, nosso sistema imunitário, e alguns Pfas são cancerígenos", explica a toxicologista Pauline Cervan, da organização francesa Générations Futures. "Todos não são tóxicos da mesma maneira e na mesma gravidade, mas o conjunto desses produtos é preocupante porque a presença de todos eles é perene no meio ambiente."

Filtragem é difícil e cara

Ao contrário de outras substâncias, os Pfas não se degradam com o tempo - por isso, são chamados de poluentes eternos. Essa característica torna também mais difícil a retirada destas moléculas em ambientes poluídos, em especial a água.

"É praticamente impossível, na escala de toda a França. Tecnicamente é quase impossível e, do ponto de vista econômico, seria extremamente caro. O problema do TFA e da sua presença na água potável é que é muito difícil de retirá-lo: as técnicas que utilizamos hoje para a obtenção da água potável não permite filtrar essa substância", aponta Cervan. "Seria necessário instalar filtros mais eficientes, com novas tecnologias, como a osmose invertida, que parece ser a única tecnologia capaz de retirar o TFA. Mas é caríssimo", diz.

A especialista salienta que essas tecnologias consomem volumes abundantes de energia e gerariam um resíduo concentrado de Pfas, para os quais ainda não existe soluções adequadas. "Seria apenas deslocar o problema", lamenta.

Cervan ressalta, ainda, que as futuras leis sobre o assunto devem prever mecanismos para evitar que os industriais apenas substituam as moléculas conhecidas por outras ainda pouco utilizadas - e que poderiam se tornar o novo foco do problema, a longo prazo.