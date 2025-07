Fabricantes de panelas Teflon são acusadas de propaganda enganosa na França

Ao "garantir que os revestimentos antiaderentes de suas panelas são reconhecidos como seguros por conterem PTFE [politetrafluoretileno] e não PFOA e outros Pfas ("poluentes eternos") proibidos, o grupo "deixa de mencionar o risco de substâncias serem liberadas no meio ambiente devido ao uso de PTFE, ao longo do ciclo de vida do produto, bem como os riscos à saúde associados ao uso das panelas da marca", argumentam as associações, em um comunicado à imprensa.

"É inaceitável comunicar dessa maneira quando a saúde do público, especialmente dos trabalhadores, e o meio ambiente estão em jogo. A Tefal deve ser responsabilizada e sancionada", protestou Anne Roques, advogada da FNE.

Princípio de precaução

Para fundamentar a denúncia, as associações se baseiam na Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), uma agência da ONU, que concluiu que "não há dados suficientes para classificar o PTFE como cancerígeno, mas não comenta sobre a ausência de carcinogenicidade ou se o PTFE é 'seguro'".

Contatado pela AFP em abril de 2024, o IARC se recusou a comentar as afirmações da SEB sobre a segurança do Teflon.

As ONGs também citam um estudo realizado em novembro de 2023 na Coreia do Sul, que "mostra que as micropartículas de PTFE causam efeitos nocivos à saúde, como inflamação".