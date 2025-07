Imprensa europeia reage à tarifa de Trump contra o Brasil: "Instrumentalização", "sem limites"

The Guardian também salienta as explicações do líder petista sobre a independência do Judiciário nacional e a rejeição da sociedade brasileira a conteúdos com manifestações de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática. "Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira", escreveu Lula.

O diário britânico ressalta ainda que além do Brasil, sete outros países foram visados pelos anúncios de Trump na véspera: Filipinas, Brunei, Moldávia, Argélia, Líbia, Iraque e Sri Lanka. Para o diário britânico, as ameaças aumentam os temores de que a controversa estratégia comercial do presidente americano possa agravar a inflação nos Estados Unidos.

O governo Lula afirmou que, caso a tarifa de 50% seja realmente implementada, o Brasil responderá com medidas de reciprocidade comercial, podendo incluir sobretaxas aos produtos americanos ou levar o caso à Organização Mundial do Comércio (OMC).

Tensão foi iniciada durante a reunião do Brics

A tensão entre os dois países já havia se intensificado no início da semana, após uma troca de declarações indiretas pela imprensa. No domingo (6), Trump acusou o Brics ? bloco composto, hoje, por 11 países ? de ser uma aliança "antiamericana", e afirmou que pretendia "desmantelá-lo" por meio de tarifas comerciais.

Em resposta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu durante a cúpula realizada no Rio de Janeiro. "O mundo mudou. Nós não queremos um imperador", disse Lula. "Se ele acha que pode impor tarifas, outros países também têm o direito de impor tarifas".