Irã afirma que prendeu turista franco-alemão que viajava de bicicleta pelo país

"Estamos em contato com as autoridades iranianas sobre a situação do nosso cidadão. Também estamos em contato com a família", informou o Quai d'Orsay. "Reiteramos nosso apelo a todos os cidadãos franceses para que não viajem ao Irã."

Natural de Besançon, no nordeste da França, Lennart Monterlos havia iniciado, em agosto de 2024, antes do início de seus estudos superiores, "uma viagem de bicicleta de um ano para descobrir o mundo, passando pela Europa e Ásia", segundo um aviso de desaparecimento divulgado em 24 de junho por seus familiares nas redes sociais, além de mensagens do próprio jovem sobre sua jornada.

'Aventuras no deserto'

O Irã era uma das etapas da viagem. Em uma publicação feita em sua conta no Instagram no dia 12 de junho, ele relatava uma "aventura e desventura no deserto do Irã". Desde então, o jovem não deu mais notícias, o que as autoridades francesas passaram a considerar recentemente como "preocupante."

Outros dois cidadãos franceses, Cécile Kohler e Jacques Paris, estão detidos no Irã desde 2022, em condições descritas pela França como "próximas da tortura", o que levou o governo francês a apresentar uma queixa contra Teerã na Corte Internacional de Justiça (CIJ).

Após reportagens informarem que Cécile Kohler e Jacques Paris haviam sido acusados de espionagem para Israel, o presidente Emmanuel Macron denunciou na semana passada uma "provocação" por parte do Irã. Na ocasião, o Quai d'Orsay voltou a pedir a "libertação imediata e incondicional" dos dois franceses, acusando o Irã de detenção arbitrária.