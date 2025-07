Israel e Hamas podem chegar a novo acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza em até duas semanas

Para o chefe do Estado-Maior israelense, o tenente-general Eyal Zamir, as operações do exército criaram as condições "para avançar rumo a um acordo de libertação dos reféns". "Enfraquecemos seriamente as capacidades militares e governamentais do Hamas", disse ele na quarta-feira.

"Os massacres continuam"

Em Gaza, onde mais de dois milhões de palestinos vivem em condições humanitárias catastróficas, a Defesa Civil anunciou nesta quinta-feira a morte de 52 pessoas, vítimas de bombardeios israelenses iniciados ao amanhecer.

Entre as vítimas estão oito crianças mortas por ataques que atingiram "uma aglomeração de civis em frente a um centro médico", em Deir al-Balah, no centro do território, resultando em 12 mortos no total, segundo Mohammad al-Moughayyir, responsável da organização de resgate.

Outras operações atingiram o centro e o sul da Faixa de Gaza, segundo al-Moughayyir. O exército israelense disse que irá examinar as informações.

Na véspera, tendas que abrigavam deslocados foram atingidas em Al-Mawassi, no sul de Gaza. "Estamos extremamente cansados. Todos os dias falam de cessar-fogo, mas os massacres continuam", lamentou a palestina Oum Ahmed.