Justiça sul-coreana endurece contra ex-presidente, acusado de tentar subverter ordem constitucional

Agora, o juiz Nam Se-jin, do Tribunal Distrital Central de Seul, emitiu o mandado de prisão por considerar que o ex-presidente representa um risco de ocultação de provas. Ele foi transferido para o centro de detenção de Seul, em Uiwang, ao sul da capital, e colocado em cela solitária, onde pode permanecer por até 20 dias, enquanto os promotores preparam uma acusação formal. Caso seja indiciado, a prisão pode ser estendida por até seis meses.

As acusações contra Yoon Suk-yeol

Yoon é acusado de tentar apagar registros telefônicos relacionados à decisão de decretar a lei marcial. Ele justificou a medida como uma forma de "proteger o país das forças comunistas norte-coreanas" e "eliminar elementos hostis ao Estado", devido ao impasse parlamentar sobre a votação do orçamento.

A decisão foi apoiada por líderes religiosos extremistas e influenciadores da internet de extrema direita, mas gerou uma crise política sem precedentes na Coreia do Sul. As atividades políticas foram proibidas e o Exército assumiu o controle do Parlamento. Cerca de 190 deputados conseguiram entrar no plenário, enquanto, do lado de fora, milhares de pessoas exigiam a saída do presidente.

Em sua audiência na quarta-feira (9), Yoon Suk-yeol disse que agora estava lutando "sozinho". "O promotor especial está atacando até mesmo os meus advogados. Um a um, eles estão se retirando, e em breve terei que lutar sozinho", disse ele, de acordo com a imprensa local.

Sua equipe jurídica criticou o novo pedido de prisão, alegando que ele já havia sido destituído, não representava mais ameaça e "não tinha mais nenhuma autoridade".