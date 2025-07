Londres e Paris anunciam acordo inédito desde o Brexit para combater imigração ilegal

Desde o início do ano, mais de 21 mil migrantes cruzaram o Canal da Mancha, um aumento de 48% em relação ao ano anterior e um recorde que pode levar Paris a alterar as regras para permitir que as autoridades interceptem barcos a até 300 metros da costa ? onde o direito marítimo internacional proíbe qualquer ação depois que um barco estiver na água.

Estas são decisões "fortes e novas", enfatizou Macron, ao saudar o fato de Paris e Londres estarem trabalhando "de mãos dadas" - como se buscasse virar definitivamente a página do Brexit.

Segurança e defesa

O discurso de reaproximação também se aplicou a questões de segurança e defesa, no contexto da guerra na Ucrânia, que entrou em seu quarto ano em fevereiro passado, e às dúvidas sobre a continuidade do apoio dos Estados Unidos à segurança desde o retorno ao poder do presidente americano Donald Trump. O republicano está pressionando os europeus a investirem mais em sua defesa.

Em uma importante mudança estratégica, 30 anos após a doutrina "Chequers", o Reino Unido e a França assinaram uma declaração conjunta na quinta-feira, estabelecendo a possibilidade de coordenar suas capacidades de dissuasão nuclear diante de "novas ameaças".

Qualquer adversário que ameace os "interesses vitais" dos dois países poderá ser confrontado com o poder combinado de suas capacidades nucleares. O Reino Unido e a França são os únicos países da Europa Ocidental a possuir armas nucleares. Para isso, será criado um "grupo de supervisão nuclear" sob copresidência franco-britânica.