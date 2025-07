Novo motor permitirá que moinho do Moulin Rouge volte a girar após 14 meses desativado

Em 25 de abril de 2024, o cabaré imortalizado pelo pintor Toulouse-Lautrec amanheceu sem as pás, que caíram durante a noite sem causar feridos, devido a uma falha no eixo central, gerando espanto entre os moradores do bairro.

Na queda, as pás também derrubaram as três primeiras letras do nome do local, fixadas na fachada do prédio no 18º distrito de Paris, aos pés da colina de Montmartre, ao norte da cidade.

"O Moulin Rouge ficou muito comovido com todas as mensagens de apoio e carinho recebidas do mundo inteiro após o ocorrido naquela noite", declarou a direção do cabaré, conhecido mundialmente e eternizado, entre outros, pelo filme de Baz Luhrmann em 2001, com Nicole Kidman.

Desde o acidente, o local permaneceu aberto e é especialmente famoso pelo French Cancan, a dança tradicional vibrante das operetas de Offenbach do início do século 19.

Quatro pás vermelhas e douradas

Em 5 de julho de 2024, uma semana antes da passagem da tocha olímpica, o Moulin Rouge inaugurou quatro novas pás, feitas de uma mistura de alumínio e aço, mas o novo motor necessário para fazê-las girar ainda não estava pronto.