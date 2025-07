Para defender Big Techs e Bolsonaro, presidente dos EUA mira STF e Lula, mas atinge economia

"E agora a taxação do Trump, que evidentemente nós, como brasileiros, não concordamos com ela ? mas também não concordamos com a covardia que vem sendo feita contra o presidente Bolsonaro, contra brasileiros que vêm sendo perseguidos pelo governo e pelo STF", falou o deputado Carlos Jordy (PL).

O líder do Novo, Marcel Van Hattem, chegou a propor como saída para o impasse alfandegário a aprovação da anistia para os golpistas: "O que Donald Trump fez hoje, e é lamentável que a população brasileira agora esteja sujeita a esse tipo de sanção, foi dizer a todo o mundo o que está acontecendo no Brasil, que é censura, é perseguição política, é ditadura. E esta Casa tem a solução para o problema. A primeira delas, anistia para todos os perseguidos políticos do Brasil."

Pelas redes sociais, o senador Sérgio Moro afirmou que "a imposição de tarifas de 50% pelos EUA contra produtos brasileiros é um grande erro, já que a balança comercial é equilibrada e até com vantagem para os EUA". "Hora de atuar com diplomacia firme e serena para reverter. Lula não ajuda com seu antiamericanismo infantil. Deixe os diplomatas profissionais trabalharem", acrescentou Moro.

Aliada do governo, a deputada Jandira Feghali (PCdoB) cobrou responsabilidade da oposição: "Trump acha que, prejudicando os produtores brasileiros ? seja do agro, da indústria ou de qualquer lugar ?, ele vai conseguir intimidar o Supremo Tribunal Federal? Não irá. E o bolsonarismo tem que ser responsabilizado."

O líder do governo, José Guimarães (PT), afirmou que o dia foi de reuniões e análises no Planalto com assessores do Itamaraty para avaliar medidas cabíveis: "Essa atitude do governo americano fere todos os princípios do direito internacional. E o governo brasileiro já mandou chamar o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. A soberania do Brasil é intocável."