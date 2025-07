Por que as chances de Musk conseguir fundar terceira via na política americana são remotas

O bilionário Elon Musk anunciou esta semana a criação do "Partido da América", com a meta de transcender o sistema bipartidário que estrutura a vida política americana há mais de dois séculos. Entretanto, as chances de sucesso da sigla como uma terceira via são rasas, na opinião de Frédérique Sandretto, professora de civilização americana do Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po Paris).

Em entrevista à RFI, a pesquisadora analisou as perspectivas diante do novo partido do empresário. Antes de Musk, outros afortunados já tentaram, sem sucesso, romper com a hegemonia de republicanos e democratas no cenário eleitoral dos Estados Unidos.

RFI: Com a criação do seu Partido da América, Elon Musk afirma querer romper com o sistema bipartidário americano. Mas antes dele, outros já fizeram essa tentativa no passado. Quais foram os principais?