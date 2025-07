30 anos do genocídio de Srebrenica: memória, justiça e paralelos com Gaza

Nesta sexta-feira (11), a Bósnia e Herzegóvina lembra três décadas do genocídio de Srebrenica, quando cerca de 8.372 pessoas - homens, meninos, mulheres e meninas - foram assassinadas pelas forças sérvias, em julho de 1995. Reconhecido como genocídio por tribunais internacionais como a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, o episódio se consolidou como um símbolo da falência da comunidade internacional diante de crimes sistemáticos de extermínio.

Giovanna Vial, Sarajevo, Bósnia e Herzegóvina

As vítimas eram majoritariamente bosníacos, grupo étnico de herança muçulmana originário da Bósnia, diferentemente do termo "bósnio", que se refere a qualquer cidadão do país, independentemente de religião ou etnia. Foi justamente essa comunidade - os bosníacos -o alvo central do projeto genocida conduzido durante a guerra da Bósnia, entre 1992 e 1995.