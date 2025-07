Após mais de 100 mortos, Trump visita áreas afetadas por enchentes no Texas

Entretanto, de acordo com a emissora KSAT, do Texas, às 4h22, um bombeiro local solicitou alertas de "Código Vermelho", uma mensagem de emergência enviada aos celulares dos moradores de Hunt, a comunidade mais afetada, enquanto as águas do Rio Guadalupe, alimentadas por chuvas torrenciais, subiam perigosamente. Contudo, de acordo com a afiliada local da CNN e a ABC, o gabinete do xerife pediu ao bombeiro que aguardasse enquanto obtinha autorização de um superior. Os alertas de "Código Vermelho" teriam sido enviados pelo menos 90 minutos depois, por volta das 6h, e a mensagem levou até seis horas para chegar a alguns moradores de Hunt, segundo a KSAT.

Questionadas diversas vezes esta semana, as autoridades locais ignoraram o assunto.

Mais de 2.000 socorristas, policiais e equipes com cães farejadores, apoiados por helicópteros, vasculham a área há sete dias, na tentativa de localizar desaparecidos, embora as chances de encontrar sobreviventes sejam mínimas, dizem as autoridades. A última pessoa resgatada viva foi em 4 de julho, mesmo dia em que ocorreu a enchente.

(Com AFP)