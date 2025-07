Busca por imóveis com abrigos antimísseis faz preços de aluguéis aumentarem em Tel Aviv

Residente no subúrbio ao sul de Tel Aviv, Hanna, de 36 anos, mora em uma casa que não tem abrigo. Durante a guerra, ela, o marido e os três filhos nem sempre conseguiam chegar a tempo ao abrigo coletivo instalado nas proximidades da casa dela.

"Ouvimos o estrondo dos mísseis balísticos sobre nossas cabeças. Isso traumatiza nossos filhos", recordou a moradora. "Isso pode acontecer de novo. Então, o que eu e minha família podemos fazer? Não temos dinheiro para nos mudarmos", afirmou.

Aumento significativo na demanda

Devido à falta de recursos, muitos israelenses, como Hanna e sua família, permanecem em moradias sem abrigo antimísseis.

"Construir um abrigo é caro. Dependendo do tamanho e das características, o valor pode chegar a US$ 55.000", explica Ran Naor, CEO da Ortech, uma empresa israelense que constrói e vende esse tipo de instalação. No último mês, Naor percebeu um incremento na demanda. "Este aumento é seis vezes maior do que o previsto. A demanda é de pessoas físicas e empresas", revelou.

Para aqueles que não têm condição financeira para construir, a opção é se mudar para apartamentos com abrigos no próprio prédio. Mas isso também tem um custo. "Na mesma localidade, dois apartamentos de três cômodos com a mesma metragem podem ter uma diferença de até 30% no preço do aluguel", explicou o corretor de imóveis em Tel Aviv, Alexander Waxman.