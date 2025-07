Da ancestralidade à identidade: espetáculos brasileiros ocupam o OFF do Festival de Avignon

O Brasil é o país "convidado de honra" do OFF, a mostra paralela do Festival de Avignon em 2025, o maior evento de artes cênicas do mundo. Para trazer os 13 espetáculos brasileiros para a França, uma ampla estrutura vinha sendo construída no último ano, uma parceria da Funarte, a Fundação Nacional das Artes do Brasil, a MitSP, Mostra Internacional de Teatro de São Paulo e a associação francesa Avignon Festival & Compagnies (AF&C).

Márcia Bechara, enviada especial a Avignon

A presidente da Funarte, Maria Marighella, está em Avignon, no sul da França, e comentou à RFI a participação brasileira. Segundo ela, a presença do país não se limita à exibição de obras cênicas. A proposta curatorial aposta numa ocupação conceitual, em torno de ideias, discursos e saberes que atravessam a criação artística contemporânea. "Tomamos a decisão de estarmos presentes não apenas com espetáculos ? isso já está sendo feito com muita força pela plataforma Brasil ? mas também com outras fabulações, com uma mirada conceitual", explicou Marighella.