Incêndio florestal nos Estados Unidos obriga turistas a deixarem Grand Canyon

"Retiramos aproximadamente 40 pessoas da localidade. Muitas outras deixaram a área antes mesmo da nossa chegada", disse o porta-voz do xerife do condado de Coconino, Jon Paxton. "A maioria das pessoas que conseguimos retirar estava acampada. Esta área é um planalto desértico e, em grande parte, uma floresta aberta adequada para acampamento", finalizou.

A área ao sul do parque, que também é turística, permanece acessível.

Situação crítica

Um alerta de calor extremo foi emitido para a região do Grand Canyon. As temperaturas previstas para a área nos próximos dias podem ultrapassar 46°C à sombra. Há três dias, guardas florestais encontraram uma pessoa de 67 anos morta no parque. As evidências iniciais sugerem que a morte está relacionada ao calor.

O Grand Canyon é um desfiladeiro esculpido na região do rio Colorado e é um dos pontos turísticos mais visitados dos Estados Unidos, atraindo quase cinco milhões de visitantes por ano.

Leia tambémAutoridades alertam para riscos de novos incêndios no sul da França