Interpol prende 158 suspeitos por envolvimento com tráfico de pessoas em operação com apoio da PF

No Brasil, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva contra dois cidadãos chineses, que foram detidos no momento que desembarcavam no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vindos do Camboja. Também em São Paulo, a PF cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de uma brasileira. Os envolvidos poderão responder por crimes de tráfico internacional de pessoas e organização criminosa.

Pelo mundo

Na Bósnia e Herzegovina, 13 mulheres vítimas de exploração sexual foram identificadas, nove da China e quatro do Brasil. Na operação, três traficantes foram presos.

Na Itália, a polícia identificou 75 vítimas durante buscas em casas de massagem suspeitas de ligação com a exploração sexual. Os policiais também apreenderam drogas e armas de fogo.

Um italiano foi preso sob acusação de tráfico. Outros cinco suspeitos - de nacionalidades da Itália, Tunísia, Colômbia e Filipinas - foram presos por outros crimes. Vários apartamentos usados ??para prostituição forçada foram interditados pelas autoridades.

A polícia de Malta prendeu um suspeito de tráfico de pessoas e libertou três vítimas colombianas. Elas contaram que receberam uma oferta de emprego como faxineiras de um italiano. Ao chegarem a Malta, no entanto, seus passaportes foram confiscados pelo suspeito sob o pretexto de obter autorizações de trabalho. A partir daí, as vítimas foram coagidas à prostituição. De acordo com as vítimas, o suspeito não devolveu seus documentos, além de exigir grandes somas de dinheiro em troca da devolução dos passaportes, o que nunca acontecia.