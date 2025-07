Mercados internacionais refletem tensão após EUA imporem sobretaxas sobre exportações do Canadá

As bolsas internacionais registraram perdas na manhã desta sexta-feira (11), após o anúncio de sobretaxas dos Estados Unidos direcionadas ao Canadá, enquanto a Europa teme que possa ser o próximo alvo da guerra comercial de Donald Trump. O presidente americano voltou a visar as exportações do Canadá na quinta-feira (10), ao impor uma sobretaxa de 35%, uma das maiores alíquotas anunciadas desde o início da semana, aos produtos canadenses que entram nos EUA.

"Em vez de cooperar com os Estados Unidos, o Canadá retaliou com suas próprias tarifas. A partir de 1º de agosto de 2025, iremos impor tarifas de 35% sobre os produtos canadenses exportados para os Estados Unidos", escreveu o presidente americano em uma carta enviada ao primeiro-ministro canadense, Mark Carney, compartilhada em sua plataforma Truth Social. "Essas tarifas podem ser alteradas, para mais ou para menos, dependendo da nossa relação com o país", alertou Donald Trump.

Na noite de quinta-feira, Mark Carney afirmou na rede X que "durante as atuais negociações comerciais com os Estados Unidos, o governo canadense tem defendido incansavelmente os [seus] trabalhadores e empresas".