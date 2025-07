Rússia considera "França como seu principal adversário na Europa", segundo o Estado-Maior francês

Nesta sexta-feira, bombardeios russos na Ucrânia feriram cerca de quinze pessoas e atingiram uma maternidade em Kharkiv.

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é acompanhada de perto pelos países europeus, em especial a França, considerada pelo líder russo como um adversário. "Foi [Vladimir] Putin quem disse isso", enfatizou nesta sexta-feira o general Burkhard durante uma rara coletiva de imprensa do militar, dedicada a falar sobre as ameaças que a França enfrenta atualmente. "Isso não significa que ele [Putin] não esteja preocupado com outros países", acrescentou.

A França, uma potência nuclear protegida por seu sistema de dissuasão, não está ameaçada por "um ataque direto e pesado ao seu território nacional", mas a Rússia tem "muitas opções" por meio de ações híbridas, incluindo desinformação, ataques cibernéticos ou espionagem, argumentou o general francês. Como uma "potência perturbadora", a Rússia "é parte interessada em todas as ameaças", seja sabotagem de infraestrutura submarina, campanhas de desinformação na França ou na África, atos de espionagem ou mesmo no espaço, com "manobras de satélites russos para interromper trajetórias de nossos satélites, ou para bloqueá-los ou para espioná-los", descreveu o militar sobre as possíveis ameaças.

Em relação às áreas marítimas, o oficial superior mencionou "submarinos de ataque nuclear russos que entram regularmente no Atlântico Norte e, às vezes, descem para o Mediterrâneo, obviamente buscando monitorar áreas que são importantes para nós, mas também para os britânicos", outro grande apoiador da Ucrânia e um alvo importante para Moscou. "No ar, atritos e interações são frequentes", enfatizou ele, com aeronaves russas no Mar Negro, "sobre a Síria", no Mediterrâneo e "às vezes bem longe no Atlântico Norte", apontou.

Em uma conversa por telefone no início de julho, depois de mais de dois anos sem dialogar, o presidente francês, Emmanuel Macron, pediu ao líder russo, Vladimir Putin, que concordasse com um cessar-fogo na Ucrânia "o mais rápido possível".

UE condena ataques russos

Nesta sexta-feira, a chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, classificou os recentes ataques russos à Ucrânia como "inaceitáveis", afirmando que Bruxelas considerava impor novas sanções contra Moscou.