Trump volta a defender Bolsonaro: "Ele é um homem bom"

Na quarta-feira (9), em uma carta dirigida a Lula, Trump já tinha declarado que Bolsonaro não deveria ser julgado.

O ex-presidente brasileiro é acusado de liderar uma "organização criminosa" que planejou um golpe de Estado para permanecer no poder após sua derrota eleitoral. Bolsonaro nega as acusações.

Trump descarta falar com Lula

Ao ser questionado se planejava falar com Lula sobre as novas tarifas alfandegárias que entrarão em vigor no dia 1º de agosto, Trump disse que "talvez em algum momento eu fale com ele, mas agora não".

Do lado brasileiro, Lula também disse não ter a intenção de chamá-lo. "Eu não tenho que conversar com o Trump agora. Eu não tenho nenhuma razão", garantiu o presidente brasileiro após o anúncio das tarifas. Seu governo negocia com Washington há meses.

(Com AFP)