Violência de gangues: mais de 3.000 pessoas foram assassinadas no Haiti em 2025

"Entre 1º de janeiro e 30 de junho, 3.141 pessoas foram mortas no Haiti", afirmou nesta sexta-feira (11) Ravina Shamdasani, porta-voz do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Este dado abrange apenas os seis primeiros meses de 2025. O relatório da ONU, apresentado em Genebra, trouxe grande preocupação com a disseminação da violência de gangues no Haiti, que pode piorar a situação em relação à segurança do país da América Central e atravessar fronteiras dentro do continente.

O estudo divulgado nesta sexta-feira detalha a evolução dos incidentes violentos relacionados a gangues desde outubro do ano passado. O documento aponta um crescimento exponencial da violência nos últimos meses no Haiti.

Áreas como Artibonite e Centro são afetadas pela falta de segurança, uma vez que as gangues expandem suas influências ao longo de rotas importantes, principalmente no norte e no centro do país, e em direção à República Dominicana.