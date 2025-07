"É hora de reconstruir a ordem internacional sobre bases mais justas", diz Lula em tribuna no Le Monde

Em uma tribuna publicada na edição de quinta-feira (10) do jornal francês Le Monde e reproduzida na versão impressa do vespertino neste sábado (12), o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva defendeu uma reformulação profunda da governança global. Segundo o chefe de Estado, o atual sistema multilateral está em colapso e precisa ser reconstruído com base na justiça, inclusão e representatividade.

A publicação é feita em um momento delicado nas relações entre o Brasil e a União Europeia, especialmente após impasses nas negociações do acordo Mercosul-União Europeia. Ainda assim, Lula escolheu um dos jornais mais influentes da Europa para lançar um apelo global: "A solução para a crise do multilateralismo não é abandoná-lo, mas refundá-lo sobre bases mais justas e inclusivas", escreveu o líder brasileiro. Além do Le Monde, o texto foi publicado nos jornais El País, The Guardian, Der Spiegel, Corriere della Sera, Yomiuri Shimbun, China Daily, Clarín e La Jornada

Lula traça um panorama da ordem internacional, destacando a ineficácia das instituições multilaterais diante de crises como a guerra na Ucrânia e "a falta de ação diante do genocídio em Gaza". Ele acusa membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU de banalizarem o uso da força e denuncia a paralisia da Organização Mundial do Comércio (OMC), esvaziada por disputas protecionistas.