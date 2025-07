Israelenses e palestinos se acusam de sabotagem das negociações de cessar-fogo em Gaza

No entanto, uma fonte palestina afirmou que a recusa de Israel em se retirar do território impede o progresso nas negociações, nas quais Estados Unidos, Egito e Catar são mediadores. As negociações enfrentam "obstáculos e dificuldades complexas", disse a fonte palestinas à AFP, destacando a "insistência" de Israel em se ater a um mapa que prevê "manter suas forças em mais de 40% da Faixa de Gaza", um território de mais de dois milhões de habitantes, devastado por mais de 21 meses de guerra.

Segundo esta mesma fonte, o objetivo de Israel é "aglomerar centenas de milhares de deslocados em uma área a oeste de Rafah, em preparação para um deslocamento forçado da população para o Egito ou outros países".

Nos últimos dias, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reafirmou que, com esta guerra, seu país busca libertar os reféns cativos em Gaza, destruir as capacidades militares e governamentais do Hamas e expulsar o movimento islamista palestino de Gaza. Semanas atrás, o premiê afirmou que queria assumir o controle do território palestino.

Situação humanitária se degrada

Enquanto isso, a situação humanitária no território palestino se degradar. Sete agências da ONU alertaram, neste sábado (12), em uma declaração conjunta, que a escassez de combustível em Gaza atingiu "níveis críticos" e poderia constituir "uma nova carga insuportável para uma população à beira da inanição". Segundo as organizações, "estas condições expõem as famílias a surtos de doenças mortais e empurram os mais vulneráveis de Gaza ainda mais perto da morte".

O Exército israelense continuou a ofensiva lançada em resposta ao ataque do Hamas em 7 de outubro, que deixou mais de 20 mortos neste sábado, segundo a Defesa Civil de Gaza. Entre os mortos estavam um homem, sua esposa e seu filho, que morreram quando sua barraca foi atingida por um bombardeio noturno no campo de deslocados de Deir al-Balah, no centro do território, disse Mahmoud Basal, porta-voz do corpo de socorristas.