Rússia ataca oeste da Ucrânia e Zelensky pede "iniciativas rápidas" de aliados

A Rússia disparou centenas de drones e mísseis contra a Ucrânia durante a madrugada de sábado (12), visando principalmente o oeste do país, informaram autoridades ucranianas no sábado. Duas pessoas morreram em uma cidade perto da fronteira com a Romênia.

Um total de 597 drones e 26 mísseis de cruzeiro foram disparados durante a noite por Moscou, de acordo com Volodymyr Zelensky em comunicado. Mais de 20 mísseis e a grande maioria dos drones foram destruídos pelos sistemas de defesa aérea ucranianos, acrescentou o presidente ucraniano.

A infraestrutura civil, incluindo prédios residenciais, foi danificada, destacou Zelensky, mais uma vez pedindo "iniciativas rápidas" contra a Rússia e maior capacidade defensiva dos aliados da Ucrânia.