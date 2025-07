Trump eleva tarifas sobre México e União Europeia e reacende guerra comercial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, neste sábado (12), que imporá tarifas de 30% de 30% sobre os produtos importados do México e da União Europeia (UE). O bilionário republicano justificou essas decisões em cartas publicadas em sua plataforma Truth Social. O chefe da Casa Branca citou o envolvimento do México no tráfico de drogas para os Estados Unidos e um desequilíbrio comercial com o bloco europeu. Ambos os parceiros criticaram duramente as novas tarifas.

As novas tarifas para o México são maiores do que a taxa de 25% imposta por Trump no início deste ano, embora os produtos que entram nos Estados Unidos sob o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC) estejam isentos. "O México tem me ajudado a proteger a fronteira, MAS o que o México fez não é suficiente", disse Trump em sua carta. "A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do México uma tarifa de 30% sobre os produtos mexicanos que entrarem nos Estados Unidos", acrescentou.

O governo mexicano afirmou ter sido informado da decisão durante negociações realizadas nos Estados Unidos na sexta-feira (11). "Mencionamos na mesa que se tratava de um acordo injusto e que não concordávamos", disseram os Ministérios da Economia e das Relações Exteriores mexicanos em um comunicado conjunto. "O México já está em negociações" para chegar a um acordo sobre "uma alternativa" às tarifas "que proteja empresas e empregos em ambos os lados da fronteira", acrescentaram os ministérios.