Faixa de Gaza: mais de 30 países se reúnem em Bogotá para debater medidas concretas contra Israel

"Várias nações consideraram que seria uma boa ideia reunir um grupo de Estados, não para criar um novo direito internacional ? que já existe ?, nem para fazer apelos ou condenações, mas sim para aplicar medidas concretas por parte dos próprios Estados. Ou seja, políticas reais, de forma coletiva e coordenada, para pôr fim ao massacre, para pôr fim ao genocídio", declarou Guillaume Long, conselheiro diplomático do grupo. "Quando os Estados se unem e levantam suas vozes em torno de questões específicas, eles têm mais peso e influência do que quando agem isoladamente", completou.

A devastação em Gaza evidencia o fracasso dos mecanismos internacionais em proteger civis. Até agora, as ações têm sido isoladas: a África do Sul acionou a Corte Internacional de Justiça (CIJ) por violação da Convenção sobre o Genocídio, sendo posteriormente apoiada por outros países; Namíbia e Malásia bloquearam navios com armas destinadas a Israel; e a Colômbia rompeu relações diplomáticas com Tel Aviv em maio de 2024. "Não podemos aceitar o retorno de épocas de genocídio diante dos nossos olhos e da nossa passividade. Se a Palestina morre, a humanidade morre", declarou o presidente colombiano Gustavo Petro. A Colômbia, assim como o Brasil, apoia o processo histórico movido por Pretória contra Israel na CIJ.

Um evento histórico que ultrapassa o Sul Global

O Grupo de Haia, fundado na cidade holandesa em janeiro deste ano por África do Sul, Malásia, Colômbia, Bolívia, Cuba, Honduras, Namíbia e Senegal, inspira-se na luta internacional contra o apartheid sul-africano. Os países fundadores seguem firmes em sua proposta de defesa do multilateralismo e do direito internacional. Em declaração conjunta, os membros afirmam estar guiados pelos princípios da Carta das Nações Unidas e comprometidos com a defesa do direito à autodeterminação do povo palestino.

Mas a conferência de Bogotá pretende marcar um momento histórico além do chamado Sul Global. Embora nenhum país árabe ou europeu integre formalmente o Grupo de Haia, representantes de Irlanda, Eslovênia, Noruega, Espanha, Portugal, Líbano, Omã, Iraque e Catar confirmaram presença, ao lado de países como Brasil, Argélia, Chile e Botsuana. A França foi convidada, mas ainda não respondeu. A conferência também contará com representantes da ONU, como Philippe Lazzarini, chefe da UNRWA, e a relatora especial para a Palestina, Francesca Albanese, que recentemente foi alvo de sanções anunciadas pelos Estados Unidos.

Entre as medidas discutidas estão: impedir o fornecimento e o trânsito de armas para Israel, bloquear navios com munições, apoiar os mandados de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant, além de implementar a resolução da ONU de 18 de setembro de 2024, que exige o fim da ocupação israelense e o desmantelamento dos assentamentos até setembro de 2025.