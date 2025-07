PSG tenta encerrar temporada com chave de ouro vencendo o Chelsea na final do Mundial de Clubes

Após dominar a Europa, o PSG vai tentar estender seu domínio pelo mundo com uma vitória na primeira edição do Mundial de Clubes contra o Chelsea, neste domingo, no MetLife Stadium, em New Jersey, no estado de Nova York.

O PSG, entra em campo fortalecido por sua primeira vitória na Liga dos Campeões, e terá a oportunidade de fechar uma temporada perfeita com chave de ouro. Este seria o quinto título do clube, depois da Liga dos Campeões, do Campeonato francês, da Copa da França e do Troféu dos Campeões.

Tirando a derrota para o Botafogo na primeira fase por 1 a 0, ninguém resistiu ao clube parisiense, nem mesmo o Bayern de Munique, na semi-final, derrotado por 2 a 0. O PSG terminou o jogo com nove jogadores contra 11.