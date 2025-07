Quase 30 pessoas morrem em ataques israelenses em Gaza enquanto negociações por cessar-fogo estão travadas

A Defesa Civil local relatou pelo menos 29 mortes em novos ataques israelenses na Faixa de Gaza na noite de sábado (12) e madrugada de domingo (13). As negociações indiretas de cessar-fogo entre Israel e o Hamas continuam paradas. As duas partes em conflito se acusam mutuamente de entravar as discussões, iniciadas em 6 de julho em Doha por meio de mediadores internacionais ? Catar, Egito e Estados Unidos.

A Defesa Civil relatou que pelo menos 27 palestinos, incluindo crianças, foram mortos em ataques israelenses na madrugada e no início da manhã de domingo (13), oito deles em ataques contra casas na Cidade de Gaza, no norte do enclave.

No campo de refugiados de Nuseirat, no centro do território, 10 pessoas morreram em outro ataque, acrescentou a organização de primeiros socorros. Oito palestinos morreram no início da manhã perto de um ponto de distribuição de água potável, também em Nuseirat. Outros três morreram em um ataque ao campo de deslocados de Al-Mawassi no sul, afirmou.