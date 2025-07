Saiba quem são os brasileiros que já receberam a mais alta condecoração da França, concedida à Gisèle Pelicot

Gisèle Pelicot, que se tornou um ícone feminista global após o julgamento de seu marido, que entrou para a história, foi condecorada neste domingo (13) com a Legião de Honra, a mais importante honraria da França. Vítima de abusos sexuais coletivos durante anos, ela enfrentou os seus agressores diante da Justiça em um processo acompanhado no mundo todo. Além dela, várias personalidades receberam a ordem de mérito criada por Napoleão Bonaparte e que já condecorou alguns brasileiros.

Pelicot, de 72 anos, foi aplaudida no ano passado por sua coragem em testemunhar publicamente durante o julgamento de seu ex-marido, que a drogou por uma década com o objetivo de estuprá-la junto com dezenas de estranhos. Desde então, ela foi incluída em listas da mídia internacional de pessoas mais influentes do mundo, e seu caso ajudou a promover uma mudança nas leis francesas sobre estupro.

A Legião de Honra é uma ordem de mérito que reconhece serviços excepcionais prestados à França, seja por civis ou militares, franceses ou estrangeiros. Criada em 1802 por Napoleão Bonaparte, que procurava uma forma de premiar o mérito e a bravura, substituindo os antigos títulos de nobreza abolidos pela Revolução Francesa, ela é considerada a mais alta distinção honorífica francesa, valorizando ações concretas em benefício da nação. Entre alguns dos condecorados mais famosos estão a cientista Marie Curie, o escritor Victor Hugo e o filósofo Jean-Paul Sartre - que recusou a honraria.