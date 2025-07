Único hospital operacional na cidade de Gaza pode fechar devido à falta de combustível

A situação é ainda mais crítica porque nenhum hospital no norte da Faixa de Gaza está funcionando. Todos os serviços de saúde do enclave também carecem de equipamentos, medicamentos e pessoal.

Além disso, os centros de saúde enfrentam, nas últimas semanas, o aumento da afluência de pessoas feridas por balas. Quase todos os dias, o exército israelense atira em multidões que esperam perto dos centros de distribuição de ajuda humanitária, em busca de comida.

Os poucos hospitais que ainda funcionam no enclave lutam para lidar com o fluxo constante destes feridos.

Na região de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, os hospitais estão praticamente fora de serviço "devido à intensificação das hostilidades", segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No começo da semana, seu diretor emitiu um alerta sobre os últimos hospitais em funcionamento na região, como o Al-Nasser e o Al-Amal.

Embora o exército israelense afirme não exigir a evacuação de hospitais como parte de suas operações contra o Hamas, os moradores não têm mais acesso a eles.

"O hospital está funcionando plenamente para os pacientes. Mas a unidade está dentro do perímetro das evacuações forçadas ordenadas pelo exército israelense", diz Raed el-Nims, porta-voz do Crescente Vermelho Palestino que administra o Hospital Amal. "Esperamos que as pessoas possam novamente ter acesso aos portões do hospital com liberdade e segurança para receber tratamento."