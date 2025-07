Acidente da Air Índia: associações de pilotos contestam laudo preliminar de falha humana

Duas associações de pilotos de companhias aéreas indianas rejeitaram nesta segunda-feira (14) as conclusões preliminares da investigação sobre a queda do Boeing 787- Dreamliner da Air India, ocorrida em 12 de junho no nordeste do país, e que sugerem a possibilidade de falha humana para o acidente.

Em um relatório inicial divulgado no sábado (12), o Escritório de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia (AAIB) revelou que o fornecimento de combustível de aviação para ambos os motores foi cortado logo após a decolagem do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, com direção a Londres.

Essa desconexão dos interruptores causou uma perda repentina de potência em ambos os motores. A aeronave colidiu com prédios próximos ao aeroporto, matando 260 pessoas.