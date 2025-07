Brasil é destaque nas comemorações do 14 de Julho, a festa nacional francesa

Depois do desfile militar esta manhã, as atenções se voltam para a Torre Eiffel, onde acontecerá, na noite desta segunda-feira (14), o tradicional concerto seguido de queima de fogos de artifício pela festa nacional da França. O Brasil terá participação de destaque nas celebrações. Como parte da Temporada Cruzada França-Brasil 2025, a cultura brasileira será o tema central do espetáculo ao ar livre no Champ-de-Mars, e também inspirará o espetáculo de fogos de artifício e drones que encerrará a noite. A programação será transmitida ao vivo pela televisão francesa.

O concerto, com início às 21h10, contará com a participação da Orquestra Nacional da França, do Coro e da Maîtrise de Radio France, que apresentarão um repertório em homenagem ao Brasil. Entre os destaques da noite, o sopranista Bruno de Sá interpretará a obra Bachianas Brasileiras nº 5, de Heitor Villa-Lobos.

Às 23h, cerca de mil drones iluminarão o céu de Paris em um espetáculo visual gratuito que celebrará o Brasil, a Amazônia e os rios. A expectativa é de um público de aproximadamente 60 mil pessoas.