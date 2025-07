Chelsea domina o PSG e é o primeiro campeão do novo Mundial de Clubes

O Chelsea surpreendeu o favorito Paris Saint-Germain e conquistou a Copa do Mundo de Clubes, neste domingo (13). O time inglês dominou o adversário na maior parte do jogo e venceu a final por 3 a 0, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Este é o primeiro título do Mundial da Fifa neste novo formato com 32 equipes. Mas o Chelsea já tinha sido campeão do torneio em 2021. Depois de conquistar a Liga dos Campeões da Europa pela primeira vez há um mês e meio, o PSG ficou perto de coroar uma temporada perfeita, mas teve poucas chances na decisão.

Tiago Leme, de Nova Jersey, para a RFI

O time inglês teve excelente atuação, jogou com muita intensidade e anulou os principais pontos fortes do Paris. Os três gols foram marcados no primeiro tempo. Aos 22 minutos, o meia Cole Palmer, que ganhou o prêmio de melhor jogador do Mundial, aproveitou passe de Malo Gusto e fez 1 a 0. Aos 30, em um contra-ataque rápido, Palmer novamente chutou para fazer o segundo gol dele.