Desfile de 14 julho: tropas francesas reforçam confiança para enfrentar ameaça externa

Após ter sido transferido de lugar no ano passado devido aos Jogos Olímpicos de Paris, o tradicional desfile militar do 14 de julho retornou à prestigiosa avenida dos Champs-Élysées, em Paris. O exército francês busca destacar sua "credibilidade operacional" e "solidariedade estratégica" com seus parceiros, diante de "um mundo mais brutal", segundo palavras de Emmanuel Macron. O país convidado este ano foi a Indonésia, representada por seu presidente e por tropas no desfile.

Como tradicionalmente acontece no feriado nacional da França, o presidente Emmanuel Macron desceu a famosa avenida dos Champs-Élysées, nesta segunda-feira (14), antes do início do tradicional desfile militar. Este ano, o evento exibe um exército "pronto para o combate", explicou Macron, na véspera. "Nunca, desde 1945, a liberdade foi tão ameaçada", declarou o presidente no domingo (13), diante de altos oficiais militares. Ele citou a "ameaça persistente" representada pela Rússia.