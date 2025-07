Faixa de Gaza: ataques israelenses mataram 43 palestinos no domingo, denuncia Defesa Civil

A Defesa Civil palestina anunciou neste domingo (13) que ataques israelenses mataram 43 palestinos na Faixa de Gaza, onde Donald Trump espera que a situação seja "resolvida" na próxima semana, apesar do impasse nas negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

Ambos os lados - palestinos e israelenses - se acusam mutuamente de travar as negociações iniciadas em 6 de julho em Doha, com a mediação do Catar, Egito e Estados Unidos, para pôr fim a 21 meses de guerra iniciada com o ataque do movimento islamista palestino em Israel em 7 de outubro de 2023.

"Sobre Gaza, estamos discutindo e esperamos que isso seja resolvido na próxima semana", disse Trump na noite de domingo (13), reiterando declarações otimistas feitas em 4 de julho.