Fake news sobre Brigitte Macron ser mulher trans vira batalha judicial na França

O advogado Jean Ennochi, que representa a primeira-dama da França, afirmou nesta segunda-feira (14) que a esposa do presidente Emmanuel Macron entrou com um recurso após o Tribunal de Apelações de Paris absolver as duas mulheres que espalharam a fake news de que Brigitte seria trans.

O irmão de Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, também interpôs um recurso sobre o mesmo caso, assim como o Ministério Público, de acordo com documentos aos quais a AFP teve acesso.

A fake news sobre Brigitte Macron surgiu quando duas mulheres publicaram um vídeo no YouTube afirmando que a primeira-dama seria uma mulher trans. No vídeo, no qual Natacha Rey, que se apresenta como jornalista independente autodidata, entrevista uma médium, Amandine Roy, ambas discutem sobre o caso da primeira-dama, que classificam como uma "mentira de estado".