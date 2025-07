França anuncia aumento de € 6,5 bilhões em investimentos em defesa em meio à crise orçamentária

De acordo com Macron, "essa nova era impõe um novo orçamento para as Forças Armadas, um esforço novo e histórico", definiu. O objetivo, explicou o presidente, "era dobrar o orçamento para a Defesa até 2030, mas vamos fazê-lo até 2027", prometeu. Macron lembrou que, em 2016, o orçamento militar da França era de 30 bilhões de euros, devendo chegar a 64 bilhões de euros em 2027. "Nós teremos um aumento de 3,5 bilhões de euros em 2026 e de 3 bilhões em 2027", detalhou, para chegar a soma total apresentada, até o fim de seu segundo mandato.

O chefe de Estado defendeu o ponto central de sua intervenção: reforçar, mais uma vez, o orçamento destinado à defesa, apesar das fortíssimas restrições que pesam sobre as finanças públicas.

"Precisamos cobrir as nossas zonas de fragilidade, atualizar nossos estoques de munição, reforçar o armamento, a quantidade de drones, cuidar das bases aéreas, embarcações, com equipamentos necessários para as ações do cotidiano", disse o chefe de Estado francês, citando, ainda, a meta de aumentar a capacitação da França para atuar no espaço. "Reforçar o treinamento de nossos soldados, marinheiros, aviadores, além de melhorar o contingente de reservistas", completou.

O jornal Libération salienta que o presidente francês não especificou como essa despesa adicional seria financiada. A tarefa foi deixada para o primeiro-ministro François Bayrou que vai anunciar na terça-feira as opções de financiamento para o próximo orçamento, em um discurso bastante esperado na Assembleia Nacional. O chefe de governo vai anunciar um plano para reduzir o déficit do país - que deve atingir 5,4% do PIB em 2025 - que prevê um corte de € 40 bilhões no orçamento de 2026. A ambição é atingir um déficit de 3% do PIB em 2029.

Para o Le Figaro, após o discurso do presidente, o tradicional desfile militar que marca as festividades do 14 de julho ganha um outro significado. Este ano, ele será uma oportunidade para o Exército francês mostrar suas capacidades de partir para o combate. De acordo com o Palácio do Eliseu, citado na reportagem, em 2015, 3.500 militares desfilaram. Em 2025 serão 5.618, além de 65 aeronaves, 34 helicópteros, 155 veículos e 200 cavalos da Guarda Republicana.