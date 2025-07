Fuga cinematográfica na França: preso escapa de presídio escondido em saco de roupa suja

A administração do presídio só deu falta do detento no dia seguinte à fuga. Um alerta vermelho foi emitido pela Interpol para o preso ser recapturado.

O homem que carregava o saco que transportou o fugitivo de 1m72 também está sendo procurado, suspeito de cumplicidade na plano.

"Houve claramente situações graves e inaceitáveis", disse Cauwel. O diretor da penitenciária revelou que uma investigação interna foi aberta na Inspetoria Geral da Justiça a pedido do Ministro da Justiça, para "esclarecer completamente as circunstâncias desta fuga". De acordo com o diretor, a administração penitenciária tomará todas as medidas disciplinares necessárias.

Fugitivo não foi muito longe

Apesar do plano quase perfeito, o fugitivo foi capturado pela polícia na manhã desta segunda-feira quando saía de um porão em Lyon. Ao ser abordado por policiais, o presidiário não reagiu e ninguém ficou ferido na operação.

O detento recapturado foi conduzido de volta à prisão.