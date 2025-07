Trump anuncia envio de mísseis Patriot à Ucrânia e recebe secretário-geral da OTAN na Casa Branca

Donald Trump, anunciou que enviará sistemas de defesa antiaérea Patriot à Ucrânia. A decisão ocorre apenas duas semanas após Washington ter anunciado a suspensão de algumas entregas de armas a Kiev. O presidente norte-americano recebe o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, na Casa Branca nesta segunda-feira (14) e prometeu "anúncios importantes" em relação à Rússia.

No momento em que as relações com seu homólogo russo, Vladimir Putin, demonstram deterioração, o presidente americano declarou no domingo (13) que os Estados Unidos enviarão à Ucrânia sistemas de defesa antiaérea Patriot, considerados essenciais para Kiev se defender dos ataques russos.

A atividade diplomática deve se intensificar nesta segunda-feira, com um encontro entre o presidente americano e o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, no Salão Oval, com a presença do secretário de Estado, Marco Rubio.