União Europeia prepara alternativas para lidar com tarifas de Trump em reunião em Bruxelas

A União Europeia (UE) informou nesta segunda-feira (14) que ainda espera chegar a um acordo com os Estados Unidos depois que o presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou o bloco de impor tarifas alfandegárias de 30% a partir de 1º de agosto. No encontro de ministros do Comércio da UE que acontece em Bruxelas, o Comissário Europeu para o Comércio, Maros Sefcovic, também afirmou que "a paciência da UE está perto do fim".

"Estamos negociando, mas, ao mesmo tempo, estamos nos preparando", garantiu Maros Sefcovic, enfatizando que este é o pensamento comum aos 27 países que integram o bloco.

O Comissário Europeu, que negocia com Washington, confirmou a intenção de continuar as discussões até 1º de agosto, data estabelecida pelo presidente Trump. "Como eu já disse, são necessárias duas mãos para aplaudir e, portanto, a UE também deve se preparar para possíveis retaliações se as negociações fracassarem", observou.